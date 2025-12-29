El Congreso cierra con la menor producción de leyes

El Congreso cerró el 2025 con apenas 11 leyes sancionadas durante el período ordinario y dos en tiempo de extraordinarias. En consecuencia, este año se convirtió en el de menor productividad legislativa de los últimos diez años. Esto refleja un escenario de extrema polarización donde el oficialismo operó en minoría.

De las pocas normas que lograron ver la luz, ninguna fue un proyecto impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo durante las ordinarias, es decir, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.

De las 11 leyes aprobadas, ocho fueron iniciativas opositoras y tres fueron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior. Solo las dos aprobadas en extraordinarias este viernes fueron impulsadas por el oficialismo: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia fiscal.

Milei recurrió a su facultad de veto en siete oportunidades. Sin embargo, en un desafío a la autoridad presidencial, el Congreso logró insistir y revertir tres de esos vetos, sosteniendo las leyes a pesar de la negativa de la Casa Rosada.

Asimismo, por primera vez en años, el Congreso rechazó cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, limitando el margen de maniobra del Presidente.