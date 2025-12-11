Ruido entre la CGT y el Gobierno por la reforma laboral

El Gobierno nacional no cumplió con lo prometido: para estas fechas había dicho que iba a difundir el proyecto final de la reforma laboral. Si bien este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el informe final del Consejo de Mayo y ratificó que la reforma laboral será el eje central del Gobierno en esta etapa, aún no está. No obstante, el ex vocero presidencial anunció que el proyecto final ya está redactado, lanzó algunas señales a la CGT, pero dijo que no introducirán cambios.

En conferencia de prensa, Adorni buscó desactivar rumores sobre tensiones en el cierre del Consejo de Mayo y aclaró la ausencia del líder de la Uocra, Gerardo Martínez, en la última reunión. “La vez que me reuní con él intercambiamos de manera amistosa y constructiva. La última vez no estuvo porque estaba regresando de Washington y el vuelo no llegó. No tuvo nada que ver con temas internos de la CGT”, afirmó.

La precisión del vocero buscó contener interpretaciones que circularon tanto en el sindicalismo como en sectores oficiales, en un contexto donde cada gesto o ausencia se lee como señal de posicionamiento. La mención explícita al vínculo “amistoso y constructivo” con Martínez fue recibida en la central obrera como una forma de mantener abierto un canal de negociación. Sin embargo, desde el entorno del sindicalista hicieron trascender que tanto él como la CGT no están de acuerdo con la reforma laboral.

En este camino, Adorni dejó otra definición relevante para el mapa sindical. En un guiño directo a la CGT, confirmó que el Gobierno no impulsará cambios en los aportes obligatorios a las cajas sindicales, un punto que había generado resistencia desde el primer borrador del proyecto.

“El proyecto de la reforma laboral está terminado, lo tengo en el celular”, afirmó, al remarcar que el texto está cerrado y que no habrá modificaciones a pedido de la CGT. De todos modos, sostuvo que puede sufrir modificaciones en el tratamiento parlamentario.

Más cruces con la CGT

El co-secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, tomó distancia del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y apuntó contra la administración libertaria por intentar instalar una versión falsa sobre el rol del gremialista Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo.

“Gerardo Martínez no legitimó el proyecto de reforma laboral porque él no firmó el documento final ni se presentó en las últimas dos reuniones del Consejo de Mayo”, afirmó en diálogo con El Destape. Incluso, fue más allá: “El nombre de Gerardo Martínez lo pudieron haber puesto ellos, él no lo firmó”.

En paralelo, calificó el proyecto del Gobierno como “totalmente regresivo”, ya que, según dijo, “no genera ningún incentivo a incorporar nuevos trabajadores, sino todo lo contrario”. Según valoró, “quieren tapar el desequilibrio económico con un supuesto proyecto de reforma que le generaría al mundo del trabajo una dinámica distinta” pero aseguró que “todo esto es una falacia”.