El Gobierno presentó la reforma educativa

Con un nuevo Congreso más favorable, Milei impulsa distintos proyectos reformistas. Con la reforma laboral demorada, se conoció el texto del oficialismo que introduce cambios en materia educativa.

La llamada Ley de Libertad Educativa, proyecto que fue girado a los diputados y senadores de La Libertad Avanza, no fue incluida en el llamado de sesiones extraordinarias, por lo que su tratamiento no tiene fecha. En Casa Rosada no descartan que se trate en el segundo tramo de extraordinarias. Para eso, debería haber, además de convocatoria, ampliación del temario.

Según el documento, se coloca a la familia en rol central y se pone énfasis en la “libertad educativa”. Para ello, la ley reconoce la autonomía “pedagógica y curricular para todas las instituciones educativas del país, tanto estatales como privadas”. En este sentido, la iniciativa proyecta criterios para formular contenidos mínimos nacionales y jurisdiccionales obligatorios, para garantizar una formación común para todos los estudiantes del país. Aunque, al mismo tiempo, reserva una porción importante de la jornada escolar para las propuestas de definición institucional que respondan a las necesidades y aspiraciones de cada comunidad.

A su vez, el oficialismo vuelve a insistir con declarar a la educación como un servicio esencial, lo que restringe el derecho a huelga de los trabajadores. Además, abre la posibilidad a vouchers educativos y de homeschooling (educación en casa).