La inflación de noviembre se aceleró a 2,5% y suma presión sobre el cierre del año

La inflación de noviembre se ubicó en 2,5% y volvió a acelerar por tercer mes consecutivo, de acuerdo con el informe difundido este martes por el INDEC. El resultado consolida la tendencia alcista que se viene registrando desde septiembre y refleja un escenario con aumentos firmes en rubros esenciales, pese a la relativa estabilidad cambiaria.

Con la variación del mes, el Índice de Precios al Consumidor acumula un incremento de 27,9% en los once meses de 2025, mientras que la medición interanual trepó a 31,4%. Los economistas ya venían anticipando que las correcciones en servicios y bienes de consumo masivo ejercerían presión sobre la inflación de fin de año.

La división que mostró la mayor suba fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un avance de 3,4%. En contraste, Prendas de vestir y calzado marcó la variación más baja, con apenas 0,5%. Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el componente de mayor incidencia en todas las regiones relevadas, consolidando su peso en el índice general.

El 2,5% de noviembre se suma al 2,3% de octubre y al 2,1% de septiembre, delineando un trimestre de aceleración inflacionaria. Para los analistas, la dinámica muestra señales mixtas: una moderación en la inflación núcleo gracias al dólar estable, pero con aumentos persistentes en bienes y servicios indispensables.

Antes del dato oficial, las proyecciones privadas ya ubicaban la inflación por encima del 2%, apoyadas en la medición de la Ciudad de Buenos Aires, que también había registrado un leve incremento respecto de octubre.