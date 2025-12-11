Aeronáuticos preparan medidas de fuerza

Los controladores aéreos, nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), anunciaron medidas de fuerza a partir del 17 de diciembre. En consecuencia, los vuelos durante las fiestas podrían verse afectados.

El sindicato aeronáutico informó que avanzará con un paro en las próximas semanas en reclamo por un incremento salarial y ante el incumplimiento del acuerdo firmado. Según expresó en un comunicado, “no hay negociación posible cuando EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) se compromete por escrito y luego no cumple”.