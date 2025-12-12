La Provincia actualiza el sistema minero

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, presentó Minería 2.0. Se trata de una herramienta estratégica que promueve una gestión más ágil, segura y cercana para el sector minero de la Provincia.

“La minería es una actividad con más de 140 años de historia en nuestra Provincia y en muchos distritos tiene un rol central en la generación de valor y en cuanto a puestos de trabajo”, señaló Costa y destacó que la iniciativa permitirá “que la Provincia tenga un rol cada vez más protagónico en el mapa de la minería argentina”.

Según explicaron desde la cartera que conduce Costa, Minería 2.0 representa el mayor salto tecnológico de los últimos 20 años en la gestión minera provincial y responde al desafío de avanzar hacia un modelo productivo federal y sostenible. La propuesta incorpora nuevas capacidades para el manejo, análisis y organización de la información. De esta manera, se aprovecha el potencial de las tecnologías geoespaciales, los datos satelitales y los desarrollos en software.

Entre sus principales componentes se destacan un nuevo software de gestión minera; una plataforma geoespacial minera, en etapa I, que pondrá a disposición información clave; actas digitales, para facilitar la carga y disponibilidad en tiempo real de los procedimientos de fiscalización; e incorporación de tecnología.