La Plata presentó un plan integral de seguridad para 2026 con fuerte inversión en tecnología y patrullaje

La Municipalidad de La Plata anunció este viernes su nuevo Plan de Seguridad 2026, una estrategia integral que apunta a modernizar el sistema de prevención del delito mediante tecnología, mayor presencia territorial y nuevos mecanismos de control institucional. La presentación tuvo lugar en el Salón Dorado y fue encabezada por el intendente Julio Alak, acompañado por el secretario de Seguridad, Diego Pepe, autoridades provinciales y representantes de las fuerzas policiales.

Durante el acto, se detalló que el programa incorpora un fuerte refuerzo en videovigilancia, equipamiento para la investigación policial y judicial, y herramientas de participación comunitaria orientadas a mejorar la atención de víctimas y la respuesta ante emergencias. Entre los dispositivos previstos se destacan la ampliación del parque de cámaras, la incorporación de drones, el fortalecimiento de los patrullajes y la implementación de botones antipánico.

Alak subrayó que la iniciativa “fue diseñada de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad, la Policía y con aportes del Poder Judicial y del fuero penal”, y remarcó que la inversión proyectada asciende a $10.500 millones. Según explicó, estos recursos estarán destinados a tecnología, móviles, sistemas de monitoreo y nuevos instrumentos que permitan optimizar la labor de prevención y control en toda la ciudad.