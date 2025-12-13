La crueldad avanza: Bullrich propone eliminar el PAMI

Patricia Bullrich volvió a instalar la idea de que el PAMI es un error estructural y lo comparó con una aseguradora colapsada, una definición que reabre la tensión sobre el futuro del organismo que atiende a más de cinco millones de jubilados.

La senadora sostuvo que el sistema es un gasto acumulado imposible de ordenar y sugirió que sería más eficiente transferir aportes individuales antes que sostener una institución que, según afirmó, nunca pudo ser arreglada. La crítica se inscribe en un clima donde el Gobierno nacional promueve recortes y reformas que afectan directamente a los sectores más vulnerables.

Aunque negó que exista un plan formal para eliminar el PAMI, Bullrich dejó en claro que le gustaría que esa posibilidad se evalúe, una señal que inquieta a un universo de afiliados que depende del organismo para el acceso a medicamentos y prestaciones básicas. Las declaraciones exponen una mirada que reduce la política sanitaria a un cálculo contable y que vuelve a poner en discusión el rol del Estado en la protección social.