Causa Andis: citaron a indagatoria a la hija de Calvete

Ornella Calvete fue citada a indagatoria en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La convocatoria fue ordenada por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi y está prevista para el 19 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py. La exfuncionaria del Ministerio de Economía había renunciado tras el escándalo que estalló cuando, en un allanamiento a su domicilio, se secuestraron cerca de setecientos mil dólares y otras divisas.

En el expediente constan conversaciones entre Ornella y su padre, Miguel Ángel Calvete, considerado un engranaje central en la trama y actualmente detenido por una condena previa. En esos intercambios se mencionan gestiones con proveedores del sector ortopédico, promesas de regalos costosos y referencias a porcentajes vinculados a supuestos retornos. También aparecen mensajes que, para la fiscalía, revelan conocimiento del circuito investigado por la Justicia.

A partir de esos elementos, el fiscal interpretó como una advertencia un mensaje en el que Ornella le pide a su padre que no vote antes de las elecciones, en un contexto en el que pesaba sobre él el riesgo de detención por su condena previa. La nueva ronda de indagatorias alcanza también a Diego Martín D´ Giano, Patricia Canevasio y Julio César Viera.

En paralelo, Diego Spagnuolo presentó un escrito en el que buscó desligarse de la operatoria y apuntó a Daniel Garbellini, responsable del área técnica que intervenía en los procesos de compra. Sostuvo que no seleccionaba proveedores ni tenía acceso operativo a los sistemas del organismo. Asimismo, cuestionó los audios que se le atribuyen y acompañó una pericia privada que indica que el material habría sido editado, lo que, según su defensa, impide validar su autenticidad.