Médicos bonaerenses en alerta por la reforma laboral

El largo y profundo proyecto de reforma laboral que presentó el gobierno de Javier Milei fue bien recibido por grandes empresarios y estudios de abogados. Sin embargo, cada día que pasa suma nuevos rechazos de diversos sectores de la sociedad. En este camino, una de las entidades que encendió alarmas ante la iniciativa fue el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires.

A través de un comunicado, el organismo cuestionó la incorporación de la llamada libertad de matrícula y sostuvo que la iniciativa afectaría la calidad de la atención sanitaria y el ejercicio profesional en todo el sistema de salud.

Según indicó, la aprobación de la reforma laboral tal cual está “generaría un impacto negativo tanto en la calidad de la atención como en las condiciones laborales de los profesionales”, al debilitar los mecanismos actuales de regulación y control del ejercicio médico en la provincia.

En este sentido, la institución remarcó que la eliminación o debilitamiento de los Colegios Profesionales implicaría “la pérdida de organismos autogestivos esenciales para garantizar el control de la matrícula, la promoción de la ética, la vigilancia del ejercicio adecuado de la profesión y la defensa de estándares de calidad indispensables para la seguridad de la población”.

En consecuencia, desde la Mesa Directiva del Colegio advirtieron que, sin esos controles, “se abriría un escenario crítico caracterizado por un deterioro del control legal y disciplinario, que expondría a la ciudadanía a mayores riesgos frente al intrusismo y la mala praxis”, en un contexto de menor supervisión institucional.

Las autoridades explicaron que “sin un registro centralizado y confiable ni un cuerpo colegiado que actúe como tribunal de ética, los procesos de verificación, evaluación y sanción quedarían fragmentados o incluso inmersos en un vacío regulatorio”.

En relación con la calidad asistencial, señalaron que la desregulación afectaría la formación continua y la recertificación profesional. Según indicaron, la falta de estos pilares incrementaría el riesgo de errores diagnósticos y terapéuticos y “dificultaría el rol de la profesión como interlocutora técnica del Estado” en materia sanitaria.