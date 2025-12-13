Nación habilita el uso de estaciones de servicio móviles

El Gobierno incorporó la figura de las estaciones de servicio móviles al marco regulatorio del expendio de combustibles líquidos mediante la Resolución 504/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida establece los procedimientos y las condiciones técnicas y registrales para operar depósitos portátiles destinados al abastecimiento minorista, con el objetivo de ampliar la cobertura en zonas que no cuentan con estaciones fijas.

Según los considerandos, la modalidad móvil busca reducir distancias y costos de traslado para los consumidores y aportar soluciones que favorezcan el desarrollo productivo de las economías regionales. La resolución destaca que estas unidades representan una alternativa capaz de asegurar el abastecimiento local en condiciones seguras, con menores costos de instalación y mantenimiento.

El nuevo esquema define a estas unidades como depósitos portátiles autónomos equipados para el transporte y suministro de hidrocarburos, con capacidad de rápida instalación y reubicación. Las autoridades sostienen que esta flexibilidad permite atender demandas puntuales sin necesidad de construir instalaciones con tanques soterrados.

En el plano regulatorio, la norma incorpora a los operadores de esta modalidad en el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos y aprueba procedimientos diferenciados para la estación modular portátil y la estación móvil cisterna, con requisitos específicos de seguridad y control.