Repudio por la postura de Bullrich sobre el PAMI

Como bien informó diario Hoy, la senadora libertaria Patricia Bullrich declaró que el PAMI es un error estructural y planteó su eliminación. Esto generó un gran repudio entre las organizaciones de la tercera edad. Nora Biaggio, referente del Plenario de Trabajadores Jubilados, desmontó el argumento fiscalista de Bullrich: “El PAMI se financia con aportes de trabajadores y jubilados, no con impuestos generales”.

En tanto, desde el Plenario señalaron que la crisis del PAMI se profundizó en agosto de 2024 cuando miles de jubilados perdieron el acceso a medicamentos gratuitos, se interrumpieron tratamientos crónicos, y se cerraron clínicas y sucursales.