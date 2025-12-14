Importaciones amenazan la industria alimenticia

La industria de alimentos y bebidas cayó 5,3% entre noviembre del 2024 y octubre del 2025, según el Indec. En general, los factores que más inciden sobre este sector son la dinámica del sector agropecuario, las exportaciones y la demanda interna. Sin embargo, el derrumbe se da al mismo tiempo de la apertura importadora.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe donde refleja que las importaciones de Bienes de Consumo alcanzaron entre enero y septiembre un récord desde el 2004: 1.373,7 millones de dólares, un alza de 49,4% respecto a 2024, y de 77,4% a 2023.

Si se pone la lupa sobre algunos sectores, las importaciones de “Carnes y despojos comestibles” se dispararon 430%, y de “Panificados y productos de pastelería” 104%.

En este camino, el CEPA identificó que 291 empresas de la industria alimenticia que no traían productos de otros países en 2023, en 2025 sí lo hicieron.