La industria vuelve a caer y se agrava el deterioro productivo

La nueva caída de la capacidad instalada volvió a encender alarmas en el entramado industrial y expuso un deterioro que se profundiza. Con 61% de uso en octubre, el sector enfrenta menor actividad, costos en alza y una demanda debilitada. Los datos del Indec muestran un retroceso que atraviesa a la mayoría de la estructura fabril y tensiona el discurso oficial sobre una recuperación económica.

El impacto más claro aparece en la industria textil, que volvió a desplomarse y opera en niveles que no se veían desde los momentos más críticos de la última década. Con un uso de 32,5%, quedó muy lejos del registro del año pasado. La producción de hilados de algodón cayó más de treinta puntos y los tejidos acompañaron la misma tendencia. La contracción responde a la pérdida de poder adquisitivo, las importaciones y a la incertidumbre que atraviesan las empresas.

Textiles y plásticos en retroceso acelerado

El bloque de caucho y plástico también mostró un retroceso marcado, con un uso de 42,6% y caídas interanuales que golpean a la actividad. Las manufacturas plásticas retrocedieron casi diez puntos y la fabricación de neumáticos cayó más de veintiocho por ciento. La combinación de costos crecientes y menor demanda empuja a muchas plantas a operar muy por debajo de su capacidad.

La situación se repite en rubros que solían amortiguar crisis. El papel y cartón pasó de 72,9 a 62,3% por la menor producción de envases. Incluso alimentos y bebidas, que suele resistir mejor, bajó a 68,7%, con retrocesos en carne vacuna y bebidas.

Automotriz y señales de un freno más profundo

La industria automotriz también retrocedió y operó al 56,1%, frente al 61,2% del año anterior. La menor producción de unidades y la volatilidad macroeconómica afectaron a un sector que venía sosteniendo niveles relativamente altos.

En conjunto, los datos muestran un cuadro que se aleja de las expectativas oficiales de un repunte rápido, y revelan una industria que enfrenta un deterioro extendido. Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste es el camino para ordenar la economía, las cifras industriales exhiben un impacto que se profundiza y deja al sector productivo en una posición cada vez más vulnerable.