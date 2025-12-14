El PJ denuncia la avanzada de Estados Unidos sobre América Latina

El Partido Justicialista difundió un comunicado en el que rechaza la creciente injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, en un escenario marcado por el despliegue militar en aguas venezolanas y nuevas amenazas de operaciones terrestres. El PJ sostiene que estas acciones buscan reinstalar lógicas de tutela y reactivar viejas doctrinas de dominación. También cuestiona intervenciones en la política interna argentina, desde el respaldo explícito a dirigentes locales hasta condicionamientos económicos ligados al proceso electoral.

El pronunciamiento advierte que la presión sobre Venezuela, Colombia y México forma parte de un patrón más amplio de intervención política, económica y militar que vulnera la soberanía regional. Señala además que la militarización del Caribe altera el equilibrio estratégico y afecta a economías dependientes del comercio y el turismo.

En ese marco, el PJ reafirma que América Latina es una zona de paz y llama a los gobiernos de la región a sostener una posición coordinada frente a cualquier intento de condicionamiento externo, al afirmar que defender la soberanía es defender la dignidad de las naciones.