Renunció Pazo en ARCA y Tillard en Banco Nación

A través del decreto 890/2025 publicado en el Boletín Oficial, se conoció que Juan Pazo renunció como director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Su reemplazo, que asumirá el cargo a partir de este jueves, es Andrés Edgardo Vázquez, quien se desempeñaba en la Dirección General Impositiva (DGI), que funciona dentro del organigrama de ARCA.

La llegada de Vázquez expone el doble discurso del oficialismo: mientras Milei sostiene un discurso de ruptura con la “casta” y de reducción del Estado, la conducción de áreas clave queda en manos de cuadros históricos del aparato estatal, con trayectoria previa en la AFIP y la DGI.

El nuevo jefe de ARCA arrastra, además, un historial de controversias. En los últimos años fue objeto de investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades patrimoniales vinculadas a propiedades en Estados Unidos que no habrían sido declaradas ante los organismos de control argentinos.

Por otro lado, Daniel Tillard renunció a su cargo de presidente del Banco Nación y lo reemplazará el hasta ahora vice, Darío Wasserman, cercano a Karina Milei: es el marido de la legisladora porteña Pilar Ramírez, jefa de campaña de La Libertad Avanza.