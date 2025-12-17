Magario renunció a su banca y Diputados completó sus autoridades

Verónica Magario renunció a la banca de diputada provincial y continuará como vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense. La decisión se formalizó antes de la sesión en la que debía jurar y se leyó en el recinto, donde se aclaró que el reemplazo será definitivo.

Su salida se produjo en medio de la tensión interna del peronismo por la línea de sucesión y la definición de autoridades en la Cámara alta, donde el kirchnerismo reclama avanzar con una sesión extraordinaria para tratar proyectos pendientes y ordenar las vicepresidencias. Uno de los puntos centrales es la vicepresidencia primera del Senado, un cargo clave en la administración legislativa y en la sucesión del Ejecutivo, para el cual sectores del kirchnerismo impulsan al intendente Mario Ishii.

Tras la renuncia de Magario, asumió la banca Silvina Nardini, dirigente de Ensenada alineada con Mario Secco, lo que permite al gobernador Axel Kicillof sostener presencia en el bloque oficialista.

En paralelo, la Cámara de Diputados completó su esquema de autoridades con la incorporación de la libertaria dialoguista Blanca Alessi y el radical Matías Civale como nuevos vicepresidentes, sumándose a la conducción encabezada por Alejandro Dichiara y a los cargos ya ocupados por Alexis Guerrera, Mariano Cascallares, Agustín Forchieri y Juan Osaba. La sesión también formalizó renuncias, incorporaciones y juramentos pendientes en un cierre de año marcado por negociaciones internas y reacomodamientos en ambas cámaras.