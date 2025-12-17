Revelan asombroso plan para salvar a las estrellas de mar

Un equipo de investigadores en California logró, por primera vez, criopreservar y revivir larvas de estrella de mar, lo que representa un avance crucial para la conservación del girasol de mar. Esta especie, esencial para la salud de los bosques de kelp de la costa del Pacífico, se encuentra en peligro crítico de extinción.

Según Smithsonian Magazine, el desarrollo abre la puerta a nuevas estrategias de restauración marina, al permitir conservar la diversidad genética y asegurar la reintroducción de la especie en su hábitat natural. Desde 2013, el girasol de mar sufrió un colapso poblacional a lo largo del Pacífico de Norteamérica, desde Alaska hasta Baja California. La propagación de la enfermedad de desgaste de la estrella de mar, causada por la bacteria Vibrio pectenicida, eliminó miles de millones de ejemplares en pocos años.

Este declive dejó a los bosques de kelp sin su principal depredador de erizos púrpura, lo que provocó una proliferación de estos animales, la transformación de extensos bosques submarinos en paisajes rocosos y la pérdida de equilibrio ecológico en la región.