El Coro de Niños del Teatro Argentino ofrece un concierto navideño en la Catedral de La Plata
La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
El Coro de Niños del Teatro Argentino se presentará este miércoles 17 de diciembre, a las 20, en la Catedral de La Plata, con un concierto especial de Navidad con entrada libre y gratuita. La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y es organizada en conjunto por el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y la Iglesia Catedral.
Bajo la dirección de Mónica Dagorret, y con el acompañamiento de la organista Silvia Abiuso y el pianista Lautaro López, el concierto ofrecerá un repertorio que combina obras clásicas y populares vinculadas a la festividad navideña. El programa incluirá piezas como Ave María de Bach-Gounod, Adeste fideles, fragmentos de la Misa breve de Léo Delibes, Hymne à la nuit de Rameau, Noche de paz de Franz Xaver Gruber y composiciones de Navidad nuestra, de Ariel Ramírez y Félix Luna, entre otras.
El Coro de Niñxs del Teatro Argentino cuenta con una extensa trayectoria dentro de la vida cultural bonaerense. Sus orígenes se remontan a 1958 y desde fines de la década del ’80. Actualmente está integrado por casi 50 niñas y niños de entre 6 y 14 años y aborda un amplio repertorio que va desde la música sacra y popular hasta obras contemporáneas. A lo largo de los años se presentó en distintos escenarios de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires y realizó giras internacionales por Brasil, Chile y Uruguay, consolidándose como una de las formaciones infantiles más destacadas de la región.