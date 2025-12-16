El Coro de Niños del Teatro Argentino ofrece un concierto navideño en la Catedral de La Plata

El Coro de Niños del Teatro Argentino se presentará este miércoles 17 de diciembre, a las 20, en la Catedral de La Plata, con un concierto especial de Navidad con entrada libre y gratuita. La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y es organizada en conjunto por el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino y la Iglesia Catedral.

Bajo la dirección de Mónica Dagorret, y con el acompañamiento de la organista Silvia Abiuso y el pianista Lautaro López, el concierto ofrecerá un repertorio que combina obras clásicas y populares vinculadas a la festividad navideña. El programa incluirá piezas como Ave María de Bach-Gounod, Adeste fideles, fragmentos de la Misa breve de Léo Delibes, Hymne à la nuit de Rameau, Noche de paz de Franz Xaver Gruber y composiciones de Navidad nuestra, de Ariel Ramírez y Félix Luna, entre otras.

El Coro de Niñxs del Teatro Argentino cuenta con una extensa trayectoria dentro de la vida cultural bonaerense. Sus orígenes se remontan a 1958 y desde fines de la década del ’80. Actualmente está integrado por casi 50 niñas y niños de entre 6 y 14 años y aborda un amplio repertorio que va desde la música sacra y popular hasta obras contemporáneas. A lo largo de los años se presentó en distintos escenarios de La Plata y la Ciudad de Buenos Aires y realizó giras internacionales por Brasil, Chile y Uruguay, consolidándose como una de las formaciones infantiles más destacadas de la región.