La UNLP inauguró la restauración integral del histórico edificio del INIFTA en el Polo Científico

El vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, inauguró la obra de restauración, puesta en valor y refuncionalización del histórico edificio del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (Inifta), ubicado en el predio del Polo Científico-Tecnológico sobre el boulevard 120 entre 60 y 64.

El acto contó con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Mauricio Erben; el director del Instituto, Félix Requejo; el secretario de Ciencia y Técnica, Nicolás Rendtorff; el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios, Diego Delucchi; el titular del CCT-Conicet La Plata, Gonzalo Veiga; además de investigadores, técnicos y personal que se desempeñan en los distintos laboratorios.

El Inifta es un edificio emblemático de 5.373 metros cuadrados, emplazado en diagonal 113 y 64, construido entre 1968 y 1973. Desde hace décadas es una institución pionera en el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas en el campo de la química y la fisicoquímica, además de cumplir un rol clave en la formación de recursos humanos y tareas de extensión.

Desde la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios detallaron que la intervención abarcó más de 5.000 metros cuadrados del edificio original y sus anexos. Las tareas respondieron al notable desgaste de las instalaciones, el mobiliario y las tecnologías, producto de más de 50 años de uso continuo y de sistemas que demandaban un mantenimiento costoso y poco eficiente.

Durante el encuentro en el Salón Auditorio, Tauber destacó que la obra “fue una decisión política”, subrayando que, ante la interrupción del financiamiento nacional, la UNLP resolvió continuar con fondos propios. “Habíamos recibido apenas 300 millones de pesos para una obra presupuestada en 5.500 millones. Fue un esfuerzo monumental, pero lo hicimos convencidos de que la Argentina sólo tiene futuro con ciencia y conocimiento”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que se trata de la obra más costosa afrontada con recursos propios por la UNLP en los últimos 30 años y resaltó la importancia estratégica del Inifta como una de las “naves insignia” del desarrollo científico regional. Finalmente, sostuvo que “el conocimiento es la salida para agregar valor y fortalecer la inclusión social”.

Por su parte, Erben agradeció el compromiso institucional y aseguró que la comunidad científica tiene ahora la responsabilidad de demostrar que invertir en ciencia pública es apostar a más soberanía y desarrollo. En tanto, Requejo y Veiga coincidieron en destacar la voluntad política de la Universidad para sostener la obra y recuperar plenamente la capacidad científica del Instituto, incluso en un contexto adverso para el sistema científico nacional.