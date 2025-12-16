El emotivo regreso de la ballena Sei al Mar Argentino

El estreno del documental SEI, la ballena desconocida pone en primer plano uno de los fenómenos más impactantes del mar argentino: la llegada masiva de más de 2.500 ballenas Sei al Golfo San Jorge, en la provincia de Chubut. La ballena Sei, el tercer animal más grande del planeta, pertenece al grupo de los rorcuales y está en peligro crítico de extinción. El film sigue la investigación liderada por el biólogo Mariano Coscarella, del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos(CESIMAR-CONICET) junto a investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Centro Nacional Patagónico.

Como adelantó Infobae, este grupo de investigadores argentinos registró la presencia de la ballena Sei en la costa atlántica argentina, marcando así su primer avistaje desde 1929. El documental fue realizado por Jumara Films en colaboración con National Geographic Pristine Seas y se presentó ante más de 1.000 personas en funciones realizadas en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly en Chubut, y el jueves pasado ante unos 450 asistentes en el Centro Cultural de la Ciencia, dependiente del CONICET, en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta ballena estuvo ausente durante casi un siglo a raíz de la caza intensiva, que diezmó su población en un 80% y la dejó “en peligro de extinción”, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).