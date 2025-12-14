La Bayadera emocionó al público en el Teatro Argentino en su función estreno

En la noche de ayer la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata fue escenario de la primera función de la suite del ballet “La Bayadera”, una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico universal. La propuesta, impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, convocó a un público que colmó la sala y acompañó con prolongados aplausos una puesta de gran belleza estética y potencia expresiva.

La función marcó el regreso a escena de esta creación con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, en una reposición a cargo de Edgardo Trabalón, ex primer bailarín del Teatro Argentino. El Ballet Estable, dirigido por María Fernanda Bianchi, desplegó un trabajo de notable precisión técnica y fuerza dramática, acompañado por la Orquesta Estable, que bajo la dirección de Darío Domínguez Xodo aportó musicalidad y clima a cada pasaje de la obra.

En los roles protagónicos se destacaron Romina Panelo como Nikiya, Miguel Ángel Klug en el papel de Solor y Sabina Álvarez como Gamzatti, quienes ofrecieron interpretaciones intensas y expresivas, especialmente en los momentos de mayor carga dramática y en el célebre acto de las sombras, uno de los fragmentos más celebrados del ballet clásico.

La puesta en escena contó con la escenografía de Fabián Giménez, el vestuario de Viviana Serafini y la iluminación de Esteban Ivanec, elementos que contribuyeron a recrear una India exótica y poética, donde la tragedia amorosa entre Nikiya y Solor se despliega entre rituales, engaños y visiones oníricas.

La primera función dejó en evidencia la vigencia de La Bayadera, una obra estrenada en 1877 en San Petersburgo, que continúa conmoviendo por la profundidad de sus emociones y la belleza de su lenguaje coreográfico. Tras este exitoso debut, la suite tendrá nuevas funciones los domingos 14 y 21, a las 18, y los jueves 18, viernes 19 y sábado 20, a las 20, con entradas gratuitas disponibles mediante reserva previa.