Viviana Yacoub: “La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo”

Habla con la serenidad de quien ha atravesado ciclos difíciles y con la convicción de quien sabe que el camino elegido es el correcto. Viviana Yacoub no solo es una de las desarrolladoras más activas del país; es, además, una voz autorizada en el debate urbano, una referente en medios de comunicación y una mujer que decidió transformar el éxito profesional en impacto social.

En esta entrevista, Yacoub reflexiona sobre el futuro del sector, la responsabilidad de construir ciudad, sus sueños urbanísticos para La Plata y la fortaleza interior que la impulsa a seguir, incluso cuando el crecimiento despierta miradas incómodas.

—Viviana, cuando hablás de futuro, ¿qué escenario imaginás para el sector inmobiliario de cara a 2026?

—El 2026 va a ser un año bisagra. Creo que vamos a ver un mercado más maduro, más profesional y con reglas más claras. La vuelta del crédito, la previsibilidad y la confianza son pilares fundamentales. Pero también siento que será un año donde el sector deberá asumir un rol más consciente: no se trata solo de construir más, sino de construir mejor.

—Sos una de las voces más consultadas en medios de comunicación cuando se habla de Real Estate y desarrollo urbano. ¿Qué responsabilidad sentís en ese rol?

—Una enorme. Estar en los medios no es solo opinar, es formar mirada. Yo intento explicar qué pasa detrás de cada decisión urbana, de cada normativa, de cada obra. La gente merece entender cómo se construye su ciudad y cómo eso impacta en su vida cotidiana. Comunicar con claridad y honestidad también es una forma de compromiso social.

—Hablás mucho del cuidado de la ciudad de La Plata. ¿Qué significa para vos “cuidar la ciudad”?

—Cuidar la ciudad es respetar su identidad, su historia y, al mismo tiempo, proyectarla hacia el futuro. La Plata es una ciudad única, pensada, planificada, con una impronta arquitectónica muy fuerte. Para mí, el desarrollo urbano debe dialogar con eso. No creo en crecer a cualquier precio, creo en crecer con criterio, con planificación y con sensibilidad urbana.

—¿Tenés sueños urbanísticos pendientes para La Plata?

—Muchísimos. Sueño con una ciudad donde el desarrollo conviva armónicamente con los espacios verdes, con servicios de calidad y con propuestas habitacionales pensadas para las nuevas formas de vivir. Me gustaría ver una La Plata más integrada, donde cada proyecto sume valor real al entorno. Cuando desarrollamos, siempre pensamos en el después: cómo ese edificio va a impactar en el barrio, en la vida de la gente.

—City Bell aparece como una de las zonas donde más fuerte apostaste en los últimos años. ¿Por qué?

—Porque City Bell representa un estilo de vida. Es naturaleza, tranquilidad y diseño. Allí llevamos propuestas que buscan mejorar la calidad de vida, con espacios pensados para disfrutar, para vivir distinto. No son sólo viviendas: son lugares para habitar con sentido. Y eso conecta mucho con mi forma de entender el desarrollo.

—En tu carrera hubo crecimiento, pero también críticas y miradas ajenas. ¿Cómo se sigue adelante frente a la envidia?

—Con mucha fortaleza interior y con valores claros. La envidia aparece cuando uno avanza, cuando hace, cuando se expone. Yo aprendí a no detenerme en eso. Sigo adelante enfocándome en mi trabajo, en mi equipo y en el propósito. Cuando uno actúa con honestidad y coherencia, el tiempo acomoda las cosas.

—Además de empresaria, sos madre, amiga y mujer presente. ¿Cómo se sostienen todos esos roles?

—Con amor y con organización, pero sobre todo con autenticidad. No creo en la perfección, creo en el equilibrio posible. Mis hijos son mi motor, mis amigos mi refugio y mi trabajo mi pasión. Todo eso convive porque soy la misma persona en todos los ámbitos. No me disfrazo de roles: soy Viviana en cada espacio.

—Este año también marcó un antes y un después con la creación de la Fundación Caminando Descalzos por la Vida. ¿Qué lugar ocupa hoy en tu vida?

—Un lugar central. La Fundación es el espacio donde el hacer trasciende lo empresarial. Acompañar, dar oportunidades, generar trabajo y esperanza es una forma de construir que me llena profundamente. Es el proyecto que conecta todo lo que soy y todo lo que quiero dejar.

—Si mirás hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo, ¿qué te define hoy?

—La perseverancia. Seguir siempre adelante, incluso cuando no es fácil. Crecer sin perder la sensibilidad. Construir sin olvidar a las personas. Eso es lo que me define.

Viviana Yacoub no persigue solo el éxito profesional. Persigue impacto, sentido y trascendencia. En cada obra, en cada palabra y en cada proyecto social se percibe una idearectora: avanzar, incluso cuando no es fácil, sin perdersensibilidad ni propósito.

Quizás por eso su camino sigue creciendo. Porque entiendeque el verdadero lujo, hoy, no está en lo que se construye, sino en cómo y para qué se construye.