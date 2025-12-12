El Conicet descubre anatomía del arándano para mejorar su producción

Un equipo integrado por especialistas del Conicet, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) publicó nuevos resultados sobre la biología reproductiva del arándano, un cultivo de gran importancia en Argentina. El estudio, que aborda procesos embriológicos y el desarrollo del polen en dos cultivares específicos producidos en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, combina la investigación básica con la aplicación productiva.

El equipo de investigación se enfocó en los cultivares de arándano alto del sur, Emerald y Snowchaser, ampliamente cultivados en el Nordeste Argentino (NEA) por su adaptación a regiones con bajos requerimientos de frío. Se trata de estudios sin precedentes a nivel mundial, ya que no existían descripciones de la anatomía reproductiva de estos dos cultivares.

El equipo, integrado por miembros del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE, CONICET-UNNE), de la Estación Experimental Concordia del INTA y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, desarrolló una escala detallada de siete estadios florales, que permite correlacionar la morfología externa del capullo (como el tamaño y el color) con eventos citológicos internos cruciales.