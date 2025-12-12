ciencia
El Conicet descubre anatomía del arándano para mejorar su producción
El estudio ofrece información clave para fortalecer el rendimiento del cultivo.
Un equipo integrado por especialistas del Conicet, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) publicó nuevos resultados sobre la biología reproductiva del arándano, un cultivo de gran importancia en Argentina. El estudio, que aborda procesos embriológicos y el desarrollo del polen en dos cultivares específicos producidos en las provincias de Corrientes y Entre Ríos, combina la investigación básica con la aplicación productiva.
El equipo de investigación se enfocó en los cultivares de arándano alto del sur, Emerald y Snowchaser, ampliamente cultivados en el Nordeste Argentino (NEA) por su adaptación a regiones con bajos requerimientos de frío. Se trata de estudios sin precedentes a nivel mundial, ya que no existían descripciones de la anatomía reproductiva de estos dos cultivares.
El equipo, integrado por miembros del Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE, CONICET-UNNE), de la Estación Experimental Concordia del INTA y de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, desarrolló una escala detallada de siete estadios florales, que permite correlacionar la morfología externa del capullo (como el tamaño y el color) con eventos citológicos internos cruciales.