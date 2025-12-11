Continúa la campaña navideña “Un niño, un regalo” de la Fundación Ludovica

La Fundación Ludovica del Hospital de Niños de La Plata continúa con su campaña solidaria de donación de juguetes Un niño, un regalo destinada a recolectar obsequios de Navidad y Reyes para los niños internados en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y aquellos alojados en la Casa Ludovica.

Esta iniciativa busca sumar el apoyo de la comunidad de La Plata y de toda la Provincia para llevar alegría y esperanza a los pequeños pacientes en estas fiestas.

El objetivo de la campaña es reunir juguetes nuevos, juegos didácticos y juegos de mesa para niños y niñas de entre 0 y 14 años. Es fundamental que todos los productos sean nuevos y sin uso, por la salud de cada niño. Los obsequios serán distribuidos en las celebraciones de Navidad y Reyes, para llevar alegría a quienes atraviesan momentos difíciles lejos de sus hogares.

La campaña se extiende hasta el 3 de enero y las donaciones podrán ser entregadas en la sede de la Fundación Ludovica (Calle 14 N° 1577, entre 64 y 65) todos los días, incluidos los fines de semana, de 9 a 17 horas.

Consultas

Para obtener más información sobre la campaña, los interesados pueden comunicarse con Micaela al correo [email protected] o enviar un mensaje de WhatsApp al 221-586-0640 (solo mensajes de texto).

Pan dulce

Desde la Fundación también informaron que se encuentra abierta la reserva del reconocido Pan Dulce de Plaza Mayor, uno de los productos más emblemáticos de la temporada navideña.

Los mismos se encuentran disponibles también en calle 4 Nº1577. Quienes deseen adquirir el delicioso pan dulce podrán hacer la reserva al 221-4518240, teléfono oficial de la Fundación.

“Cada pan dulce se entrega en la bolsa original de Plaza Mayor, manteniendo la calidad y presentación que lo distinguen”, detallaron desde la organización.

Vale destacar que la recaudación será destinada a fortalecer los programas de acompañamiento que la Fundación sostiene para mejorar la atención de los niños, niñas que se atienden en el Hospital de Niños y se alojan en Casa Ludovica.