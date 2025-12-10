“Camino a la Navidad”: celebración frente al Palacio Municipal

La propuesta “Camino a la Navidad” reunió a una multitud de vecinos y vecinas frente al Palacio Municipal, donde se vivió una jornada cargada de emoción, espiritualidad y espíritu solidario, marcada por la bendición del pesebre, presentaciones musicales y el tradicional encendido del árbol navideño.

Durante el encuentro, el intendente Julio Alak destacó la importancia de vivir estas fechas en comunidad. “Queremos que la Navidad se viva con esperanza y con gestos que nos unan”, expresó, y agregó que la iniciativa busca reforzar los lazos sociales y recordar que la solidaridad y el compromiso con el otro hacen de La Plata una ciudad mejor.

La actividad comenzó con la bendición del pesebre, a cargo del obispo auxiliar de la arquidiócesis de La Plata, Jorge González, en una ceremonia que convocó a miembros del gabinete municipal y al público presente. El pesebre, construido a escala real en 2024 y reacondicionado íntegramente por artesanos y técnicos del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, volvió a convertirse en uno de los principales atractivos del evento.

Luego, se llevó a cabo un concierto musical protagonizado por el Coro de Niños del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, dirigido por Mónica Dagorret, y el Coro Juvenil de la Municipalidad de La Plata, bajo la conducción del maestro Andrés Bugallo, que interpretaron un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

El cierre estuvo marcado por el encendido del árbol de Navidad, que congregó a cientos de familias en un clima festivo. En el lugar también se instaló el tradicional buzón para que niños y niñas puedan dejar sus cartas a Papá Noel durante todo el período navideño.

Además, en el marco de la celebración, se impulsa una colecta solidaria a través de Cáritas para la recepción de juguetes nuevos o usados en buen estado, que serán distribuidos en parroquias. La campaña se extenderá hasta el 24 de diciembre y continuará con motivo de la celebración de Reyes Magos.