Cayó un árbol histórico en Plaza Italia y hubo demoras en el tránsito

Una escena de tensión se vivió en las primeras horas de este miércoles en la ciudad de La Plata cuando un enorme árbol cayó en las inmediaciones de Plaza Italia, a metros del monumento principal del tradicional paseo ubicado en la zona de diagonal 74 y avenida 7. El episodio ocurrió tras una madrugada marcada actividad eléctrica, tormentas, ráfagas de viento y elevados niveles de humedad.

El ejemplar, que llevaba muchísimos años en el lugar, terminó cediendo y obstruyó parte de la calzada, lo que provocó demoras en la circulación y la necesidad de implementar un operativo especial de seguridad. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños en vehículos.

Desde temprano, personal de la Guardia Municipal y otras áreas operativas de la Comuna trabajaron de manera intensa en la remoción de ramas y en el retiro de los grandes trozos del tronco principal. Las tareas se extendieron durante buena parte de la mañana y permitieron restablecer progresivamente el tránsito en la zona.

El hecho se produjo en el marco de una jornada agobiante en la capital bonaerense, con temperaturas elevadas y alta humedad, condiciones que podrían haber influido en el debilitamiento del árbol.