La eternidad en vida

Fue el mayor de los cuatro hijos de Carmen Moreno y Carlos Jaime García Lange, ingeniero, químico, matemático, autor de varios libros educativos y dueño de la única fábrica de muebles de fórmica del país en ese momento. Desde el descubrimiento de los Beatles que le sacudiría la estantería a aquel niño prodigio con oído absoluto, Carlos Alberto García Moreno –a quien un país entero conocería con el apodo de Charly-, se hizo un estudioso del piano en el Conservatorio hasta la formación de su banda colegial que derivaría en Sui Generis, nunca dejó de impulsar proyectos artísticos inolvidables.

El comienzo de la carrera solista de Charly García coincidió con su incursión en la música para cine. A pedido del realizador Raúl de la Torre compuso la banda de sonido de la película Pubis angelical, que publicó junto a su primer disco de canciones, Yendo de la cama al living. Un año más tarde rompió todos los moldes, con una propuesta estética y sonora inesperada: Clics Modernos.

“La gente debería ser responsable de sus actos. Y antes de hacer algo que pueda acarrear mal a muchas personas, habría que preguntarles a esas personas qué precio están dispuestas a pagar. Es una cosa que yo practico: tratar de ver qué alcance tiene lo que hago”, explicaba Charly García durante un reportaje para la revista Humor, en los años ochenta. La época de la escuela, Charly García los pasó en el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, donde sus compañeros siempre tocaban el piano del salón de actos. En ese colegio fue donde formó sus primeras bandas: To Walk Spanish, junto a Juan Carlos Bellia y, después, Sui Generis con Nito Mestre.

Charly está convencido que la libertad está dentro de uno, “y por más que los de enfrente no quieran que nosotros seamos libres, podemos igual”. Sui Generis se hizo popular rápidamente. En 1972 grabaron el disco Vida, al que le siguieron: Confesiones de invierno, en el 73 y Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, en 1974. Al año siguiente, Charly y Nito se despidieron de su público con un multitudinario recital en el Luna Park, del que dejarían el disco doble Adiós Sui Generis.

El 5 de noviembre de 1983, Charly cambiaría la historia del rock argentino con el lanzamiento de Clics Modernos.. O, mejor dicho, eso escribirían tiempo después los manuales de la historiografía rockera bienpensante. Lo cierto fue que, por aquel entonces, Charly puso patas arriba la mesa del rock cual Piazzolla con los viejos tangueros. Muchos se escandalizaron con aquellos nuevos sonidos electrónicos provenientes de su batería Roland TR-808, melodías pop más colindantes con Virus y samples de James Brown

Le hartan tantas divisiones y especificaciones musicales, al punto tal de quejarse de que “se digan tantas estupideces” y que “hay que dejar de abrir escuelas para que vayan tarados y se anoten a aprender cómo se debe tocar música argentina”. Lo interesante, según uno de los mayores músicos populares argentinos, es que cada uno piense lo que piense, pero que siempre se respete el lema de no reventar al vecino.

A propósito de nuestro país, Charly sostuvo que “este lugar tiene polenta. Podría ser un país impresionante, radicalmente distinto. Está podrido porque hay un sector de gente repodrido que se resiste a largar el estofado, pero se les va a caer solo. Va a llegar un momento en que la verdad se va a imponer”. Cuando en 1999, la revista La García lanzó la campaña “Charly Presidente”, él se prestó al juego y armó su gabinete. El ministro de Educación sería Sting. La justificación llega un cuarto de siglo después. “Era por el video de ‘Don’t Stand So Close to Me’, el tema de The Police”. La colaboración con Sting en el mes de su cumpleaños es para Charly un nuevo hito en un año que, en los últimos meses, dejó una variada serie de polaroids de emoción extraordinaria.