Aseguran que alejarse de internet mejora el ánimo y previene la “amnesia digital”

Durante el covid19 no solo experimentamos una pandemia desde el punto de vista biológico, sino que también nos enfrentamos a un mundo donde la ansiedad, la depresión, el insomnio y la soledad se volvieron el pan nuestro de cada día. En un principio tenía todo que ver con la guerra biológica que enfrentábamos, sin embargo, al paso de los años la salud mental en la población sigue deteriorándose.

Una de las grandes promesas de Internet fue crear una red que conectaría a todo tipo de personas de forma instantánea. Aunque eso sí se ha cumplido, actualmente muchos se han sentido muy abrumados por el uso excesivo de redes sociales. Debido a esto, la revista JAMA Network Open publicó un estudio el pasado 24 de noviembre, donde 295 voluntarios de entre 18 y 24 años redujeron a media hora su tiempo en redes sociales. Luego de una semana se aminoró a 16.1 por ciento la ansiedad, 24.8 por ciento la depresión y 14.5 por ciento el insomnio.

Antes del estudio, en 2023 la University of Central Florida y el Rollins Collage of Winter Park ya habían creado comunidades como Reconnect Moving, cuya finalidad es crear un espacio social de calidad que fomenta una vida menos solitaria, ansiosa y deprimente… libre de redes sociales.