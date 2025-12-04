El origen real de la Gioconda

Pintada por Leonardo da Vinci a comienzos del siglo XVI, la obra retrata —según la versión más aceptada— a Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino. Sin embargo, Leonardo nunca entregó el cuadro a su cliente: viajó con él durante años, retocándolo y experimentando nuevas técnicas de sfumato. Para cuando Leonardo murió en Francia, la pintura ya era una pieza de su colección personal.

Durante siglos, la Gioconda fue conocida pero no célebre. Su salto a la fama ocurrió en 1911, cuando fue robada del Louvre por un nacionalista italiano que creía que debía volver a Italia. Durante los dos años que estuvo desaparecida, los periódicos de todo el mundo publicaron notas diarias, y la obra se volvió un mito.

Ese episodio transformó para siempre la percepción de la pintura: pasó de ser un retrato renacentista a convertirse en un símbolo cultural global, objeto de estudio, teorías y reinterpretaciones artísticas.