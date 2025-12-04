La Provincia avanza en la puesta en marcha de la nueva Ley Audiovisual bonaerense

Luego de que la Legislatura bonaerense sancionara la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual, la Provincia comenzó a trabajar en los lineamientos para su implementación efectiva. La normativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, establece una serie de herramientas destinadas a estimular la creación, producción y circulación de contenidos bonaerenses. El Instituto Cultural, designado como autoridad de aplicación, ya inició la planificación del Plan Estratégico Anual que coordinará las acciones de fomento. Entre ellas se encuentra la creación del Plan de Fomento a la Producción Audiovisual y la elaboración de programas de incentivos orientados a atraer inversiones nacionales y extranjeras que fortalezcan la industria en territorio bonaerense.

La presidenta del organismo, Florencia Saintout, destacó que la ley “es un logro construido desde abajo”, subrayando la participación de directores, productores, intérpretes, sindicatos, universidades y organizaciones del sector. También remarcó que, en un contexto nacional adverso para la cultura, la Provincia “elige consolidar políticas que entienden a la producción audiovisual como una inversión que genera valor e inclusión”.

Entre los primeros pasos de implementación se encuentra la conformación del Fondo de Fomento y Promoción Audiovisual, que contará con un monto inicial asignado y será actualizado anualmente en el Presupuesto provincial. Además, se avanza en la creación del Consejo Provincial de la Producción Audiovisual Bonaerense, que garantizará una gestión transparente y representativa a través de la participación de organismos públicos, sindicatos, asociaciones profesionales y universidades.

Otro de los pilares que ya se está estructurando es el Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, que funcionará como requisito para acceder a las líneas de apoyo y permitirá ordenar, relevar y fortalecer el entramado productivo del sector.