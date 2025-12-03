El cuadro que nadie entendió hasta 40 años después

Van Gogh creó La noche estrellada internado en el asilo de Saint-Rémy. La obra, con su cielo ondulante y sus remolinos luminosos, fue considerada demasiado “fantasiosa” para su época. El propio artista creía que no estaba entre sus mejores cuadros y nunca llegó a verlo valorado.

En 2004, astrofísicos y matemáticos analizaron los remolinos del cielo pintado por Van Gogh usando técnicas digitales. Descubrieron que las formas se ajustan a las ecuaciones de Kolmogórov, que describen la turbulencia en fluidos. Es decir: el cuadro refleja patrones físicos reales de turbulencia, aunque Van Gogh jamás estudió esa ciencia.

Hoy La noche estrellada es una de las obras más reconocibles del mundo. Su combinación de emoción, técnica y coincidencias científicas la convirtió en un puente entre arte y física, un recordatorio de que el genio puede aparecer donde menos se espera.