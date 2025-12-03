La UNLP logra un desempeño sobresaliente en transparencia

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) dio a conocer los resultados del tercer trimestre de 2025 y la Universidad Nacional de La Plata alcanzó un puntaje sobresaliente: 96,5 sobre 100. La cifra representa una mejora de 1,9 puntos respecto de la medición anterior y confirma el crecimiento sostenido de la casa de estudios en materia de transparencia activa, ubicándola nuevamente entre los organismos públicos más confiables del país.

En el conjunto de las universidades nacionales, la UNLP obtuvo el tercer mejor desempeño y se consolidó entre las instituciones que lideran las políticas de apertura, acceso a la información y rendición de cuentas. Según la AAIP, este avance es resultado del trabajo sistemático de la Dirección de Ética y Transparencia Pública —dependiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales— junto a las áreas técnicas responsables de los portales institucionales.

La relevancia del puntaje se potencia al compararlo con organismos nacionales de gran jerarquía institucional. La UNLP supera al Ministerio de Economía, que figura en el puesto 24, y a la Sindicatura General de la Nación, ubicada en el puesto 28, así como a otras dependencias de alcance federal.

Desde el Rectorado destacaron que “este rendimiento no es un episodio aislado, sino la expresión de un compromiso histórico con la transparencia y el control ciudadano del uso de los recursos públicos”. Recordaron además que la política de apertura se sostiene desde hace más de seis años, con la implementación del portal institucional de transparencia, accesible sin restricciones.

El índice de la AAIP evalúa el cumplimiento de la Ley 27.275, que exige que la información pública esté disponible de forma clara, estructurada, entendible y reutilizable. En este marco, la UNLP garantiza el derecho de acceso a la información, promueve la participación ciudadana y entrega datos sin discriminación ni exigencias adicionales.

El informe completo puede consultarse en: https://portal.transparencia.gob.ar/transparencia/medicionTransparencia