El Papa cerró su estadía en Líbano con un llamamiento a la paz

El Papa León XIV realizó antes de abandonar el Líbano un llamamiento urgente para que “cesen los ataques y las hostilidades” y que “nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio”. En el aeropuerto de la capital libanesa antes de regresar a Roma deseó, en el discurso más contundente de su viaje, que “todo Medio Oriente se comprometa con este espíritu de fraternidad y de esfuerzo por la paz, incluso quien hoy se considera enemigo”. “A todos extiendo mi abrazo y mi deseo de paz. Y también reitero un llamamiento urgente: que cesen los ataques y las hostilidades. Que ya nadie crea que la lucha armada conlleva algún beneficio. Las armas matan. La negociación, la mediación y el diálogo edifican ¡Elijamos todos la paz como camino, no sólo como meta!”, exclamó.

El Pontífice llegó al Líbano sólo unos pocos días después de un ataque de Israel al sur de Beirut, en una nueva violación de la tregua firmada hace un año. León XIV dijo estar muy contento de haber podido cumplir el sueño de Francisco de visitar este país. En su último acto en la capital libanesa, el Papa ofició ante más de 150.000 fieles en la que realizó un llamamiento: “Líbano, sé morada de justicia y de fraternidad! ¡Sé profecía de paz para todo el levante!”. Así, el Papa estadounidense recorrió la explanada en papamóvil cubierto, en el acto más multitudinario del que ha sido su primer viaje internacional.

Vale recordar, que Líbano tiene la mayor proporción de cristianos de la región, con cerca de un tercio de su población, de 5,8 millones de habitantes, que profesa este credo, aunque hace pocas décadas era más de la mitad del país.