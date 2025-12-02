Fin del brote de ébola en la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo decretó el fin del brote de la enfermedad por el virus del Ébola en la provincia de Kasai, centro del país, declarado el pasado 4 de septiembre y que causó 45 muertos. El fin del brote se decidió después de que “no se reportaran nuevos casos en los últimos 42 días desde que el último paciente fue dado de alta del centro de tratamiento el 19 de octubre de 2025”, indicó la OMS en un comunicado. “La respuesta rápida y coordinada del Ministerio de Salud, con el apoyo de la OMS y sus socios, fue fundamental para detener la propagación del virus que afectó a la Zona Sanitaria de Bulape, una comunidad rural con infraestructura vial y de telecomunicaciones limitada”, declararon las autoridades. El director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi, destacó que “controlar y poner fin a este brote de ébola en tres meses es un logro notable”.