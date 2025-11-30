Honduras define su futuro en las urnas

Honduras vive este domingo una jornada clave con elecciones generales que definirán si el partido Libre logra sostenerse en el poder o si el país retorna al histórico bipartidismo de Nacional y Liberal.

Según los sondeos, tres candidatos concentran las mayores chances: Rixi Moncada, líder del oficialismo; Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Además de la presidencia, se eligen tres designados, 298 alcaldías, 128 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

Más de seis millones de ciudadanos están habilitados para votar en un proceso que marca la duodécima elección consecutiva desde la restauración constitucional en 1980, tras dos décadas de regímenes militares.