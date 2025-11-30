Dos muertos tras estrellarse un helicóptero en Polonia

Dos personas murieron ayer tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban cerca de la localidad de Malawa, a las afueras de la ciudad de Rzeszow, en el sureste de Polonia.

Un portavoz de los Bomberos, Marcin Betleja, ha informado de que un aparato Robinson R44 se ha estrellado y que la Policía ha acordonado la zona, según recoge la agencia de noticias polaca PAP.

Once unidades de bomberos han sido movilizadas para extinguir las llamas del aparato y comprobar la zona cercana para cerciorarse de que no había más víctimas.

La Comisión Estatal de Investigación de Accidentes Aeronáuticos junto con la Policía han iniciado investigaciones para esclarecer las causas detrás de este fatal incidente.