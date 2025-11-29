Renunció el jefe de gabinete de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció ayer la dimisión de su jefe de gabinete, Andrí Yermak, después de que las autoridades anticorrupción del país registraran durante la mañana su departamento y la oficina de Yermak en el marco de una de sus investigaciones. “Siempre tuvo una posición patriótica”, dijo Zelenski en un discurso a la nación sobre el desempeño en los contactos con Estados Unidos de Yermak, que lideró la delegación ucraniana en las últimas reuniones con emisarios de la Casa Blanca. “Pero quiero que no haya rumores ni especulaciones”, agregó. El presidente ucraniano anunció que representantes de los servicios de inteligencia, del Ministerio de Exteriores, del Ejército y del Consejo de Seguridad Nacional que integraban junto a Yermak el equipo negociador seguirán representando a Ucrania en la próxima reunión con los estadounidenses.