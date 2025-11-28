Macron anunció un servicio militar voluntario

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció durante la jornada pasada la creación de un servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes entre 18 y 19 años que solo servirán en misiones en el territorio nacional. En un primer momento se incorporarán al servicio militar voluntario tres mil jóvenes, que deberían aumentar a 10 mil para 2030 y, “en función de la amenaza”, 50 mil en 2035, según dijo el jefe del Estado francés en un discurso en el cuartel de Varces, en los Alpes franceses.

“En este mundo incierto, donde la fuerza prevalece sobre el derecho y la guerra se conjuga en presente, nuestra nación no puede permitirse ni miedo, ni pánico, ni imprevisión, ni división. El miedo, por lo demás, nunca evita el peligro. La única manera de hacerlo es prepararse. En un momento en que todos nuestros aliados europeos avanzan frente a una amenaza que pesa sobre todos nosotros, Francia no puede permanecer inmóvil. Necesitamos la movilización de la nación para defenderse, no contra tal o cual enemigo, sino para estar preparada y para ser respetada”, destacó en su discurso el líder de Francia.

Ante la preocupación de cientos de franceses de que lleven a estos jóvenes a la guerra entre Rusia y Ucrania, rápidamente volvió a insistir en que será “únicamente” para misiones dentro del territorio francés. El nuevo servicio nacional nace, sin embargo, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria, ya que será necesario alojar, equipar y supervisar a las nuevas cohortes. Su implementación estará “escalonada en el tiempo”, según un asesor presidencial, que prometió un proyecto “realista” acorde con los recursos disponibles.

En Europa un total de 12 países mantienen o han restablecido el servicio militar obligatorio. Ante la degradación del entorno estratégico, otros seis han decidido instaurar un servicio voluntario.