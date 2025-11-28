El Papa inició su primer viaje internacional

El Papa León XIV se embarcó el día de ayer en su primer viaje internacional desde el inicio de su pontificado, en mayo de este año, cuando se convirtió en el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo. De esta manera, emprendió viaje rumbo a Turquía, donde además de brindar un mensaje de paz, mantuvo una reunión con el presidente Recep Tayyip Erdogan.

El principal motivo de su viaje en Turquía es conmemorar el 1.700º aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo, el cual sentó las bases institucionales y doctrinales del cristianismo universal, católico, ortodoxo y otras tradiciones, consolidando así una identidad compartida. El viaje servirá para subrayar “el diálogo y la unidad entre cristianos, la cercanía a comunidades católicas forjadas por siglos de historia, afectadas por tragedias y tensiones, y la paz, un tema que ha preocupado profundamente al papa desde su primera aparición en el mundo y a lo largo de estos siete meses de pontificado”, resumió el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

León XIV se convirtió en el quinto Pontífice en visitar Turquía, después de Pablo VI en 1967, Juan Pablo II en 1979, Benedicto XVI en 2006 y Francisco en 2014. “Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo una abundancia de paz y prosperidad”, expresó el Papa. León XIV aterrizó en el aeropuerto de Ankara a las 12.23 hora local, donde fue recibido por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, que también lo ha acompañado en la visita al mausoleo de Atatürk, paso obligado para todo jefe de Estado que visita Turquía. Tras colocar una corona de flores ante el catafalco del fundador de la república turca, acto acompañado de una breve ceremonia militar, el Papa posó para una foto de grupo ante el imponente edificio de columnas y luego se dirigió a la sala donde firmó el libro de visitas.

Desde el Vaticano, informaron que el Sumo Pontífice estadounidense pronunciará en este primer viaje nueve discursos, cinco saludos y dos homilías y hablará inglés en los actos y francés para las liturgias.