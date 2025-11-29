Estados Unidos está instalando un radar en Trinidad y Tobago

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró el día de ayer que Estados Unidos se encuentra instalando un radar en la nación del Caribe. La confirmación llega en momentos en que crecen las tensiones entre Venezuela y Washington, donde la administración de Donald Trump apunta contra el gobierno de Nicolás Maduro, alegando una lucha contra el narcotráfico.

El radar se ubica en la isla de Tobago y tiene el objetivo de monitorear actividades dentro y fuera del país, según las declaraciones de Persad-Bissessar. La propia política señaló que las tropas estadounidenses siguen en el país y que han estado colaborando en la modernización del aeropuerto y la vigilancia en Tobago, pese a que el último miércoles afirmó que los marines ya se habían marchado. “La instalación nos ayudará a mejorar nuestra vigilancia de los narcotraficantes en nuestras aguas”, sostuvo la primera ministra. Su confirmación se produjo después de que la ciudadanía informara haber visto marines estadounidenses en un popular hotel de Tobago y de que las plataformas de seguimiento de vuelos también detectaran el aterrizaje de aeronaves militares en el Aeropuerto Internacional ANR Robinson.

De manera paralela a esto, según medios estadounidenses, Trump habló por teléfono con su homólogo Maduro con el fin de acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos. La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtieron que no resultó en planes concretos para el encuentro. En los últimos días, el mismo Trump dio aviso de que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra” tras las operaciones en el mar, donde este país ha bombardeado más de 20 lanchas y matado a más de 80 personas. “Empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, remarcó Trump. De igual manera, el líder republicano evitó dar mayor información sobre cómo ocurrirán esos ataques y cuándo podrían llegar a suceder.