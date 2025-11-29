Trágicas inundaciones en el sudeste asiático

Devastadoras inundaciones dejaron más de 400 muertos en el sudeste asiático, más precisamente en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka. Ciudades bajo el agua, habitantes aislados y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias fueron un escenario que se vio repetido en las tres naciones.

“La prioridad es evacuar y asistir a la población. Esperamos que el tiempo mejore para enviar un helicóptero”, explicó Ferry Walintukan, portavoz de la policía de Sumatra norte, isla de Indonesia, mientras los accesos por ruta siguen cortados. En Tailandia, el portavoz gubernamental, Siripong Angkasakulkiat, informó que el número de fallecidos en las provincias del sur asciende a 145, más de un centenar de ellos en Songkhla. El balance, que hasta la víspera era de 55 muertos, casi se triplicó en un solo día. El sur del país es el más castigado. En el distrito de Hat Yai, los habitantes tuvieron que subir a los techos de sus viviendas a la espera de ser rescatados en embarcaciones.

Más al oeste, en Sri Lanka, las autoridades desplegaron al ejército para asistir a las víctimas de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que dejan al menos 69 muertos y 34 desaparecidos por el paso del ciclón Ditwah. Entre los fallecidos, 26 quedaron sepultados vivos en deslizamientos de tierra en el distrito de Badulla, en el centro del país.

Vale recordar, que los países del sudeste asiático suelen sufrir inundaciones y deslizamientos de tierra durante la temporada de lluvias, que se extiende de noviembre a abril. Esta vez, las precipitaciones monzónicas se agravaron por una tormenta tropical que golpeó la región. El cambio climático ha hecho que las tormentas sean más severas, con lluvias torrenciales, crecidas súbitas y vientos más violentos.