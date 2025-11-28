Rusia anunció que la semana próxima se reunirá con Estados Unidos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo el día de ayer que su gobierno mantendrá la semana próxima una reunión con Estados Unidos, donde se abordará el plan de paz propuesto por Washington. Putin también señaló que quiere abordar en las negociaciones con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea.

De igual manera, el líder del Kremlin remarcó que si Ucrania no se repliega, “no cesarán los combates”. “Si las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. Si no se van, lograremos esto por la vía militar”, mencionó Putin en su visita a Kirguistán. Asimismo, aseguró que en Occidente hay voces que llaman a firmar un acuerdo de paz cuanto antes porque saben que en cualquier momento se puede producir “un colapso del frente”. “La deserción en las filas ucranianas es muy grande. Eso se ve no sólo en nuestros medios de comunicación, sino en los partes del Ministerio de Defensa y en los medios occidentales. Contenerlo es prácticamente imposible”, sumó.