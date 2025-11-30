Alertan que miles de niños de Gaza corren peligro ante la llegada del invierno

Casi 9.300 niños y niñas menores de cinco años de Gaza padecen desnutrición aguda, según las estimaciones de del fondo de la ONU para la infancia, Unicef, y presentan una vulnerabilidad extrema ante las duras temperaturas que llegarán con el invierno al enclave palestino.

“A pesar de los avances, miles de niños y niñas menores de cinco años siguen sufriendo desnutrición aguda en Gaza, mientras que muchos más carecen de refugio, saneamiento y protección adecuados contra el invierno”, declaró Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

El invierno, precisaron, traerá consigo la “propagación de enfermedades y aumenta el riesgo de muerte entre la infancia”.

En las últimas semanas han llegado más alimentos a Gaza, lo que ha reducido los precios del mercado y ha mejorado el acceso de las familias a la alimentación. Sin embargo, muchos artículos esenciales, en particular los alimentos de origen animal, siguen sin estar disponibles o son inasequibles para la mayoría.