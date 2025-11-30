El Papa León XIV y el patriarca Bartolomé mantuvieron un histórico encuentro

El Papa León XIV realizó ayer una visita histórica al Patriarcado Ecuménico de Estambul, en su primer viaje apostólico desde su elección. El encuentro con el Patriarca Ecuménico Bartolomé tuvo un fuerte carácter simbólico por su mensaje a favor de la unidad entre las Iglesias cristianas.

“Juntos elevamos fervientemente nuestras voces para invocar el don de la paz de Dios sobre nuestro mundo. Trágicamente, en muchas regiones de nuestro planeta, los conflictos y la violencia continúan destruyendo la vida de tantas personas”, indicaron en la declaración que firmaron tras celebrar juntos.

El papa y el líder espiritual para 300 millones de ortodoxos afirmaron que creen “que el auténtico diálogo interreligioso, lejos de ser causa de sincretismo y confusión, es esencial para la coexistencia de pueblos de distintas tradiciones y culturas”.