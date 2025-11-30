Trump declaró cerrado el espacio aéreo en Venezuela y escala la tensión con Maduro

En medio de tensiones con Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, sostuvo el mandatario.

Esta declaración se produce mientras la administración de Trump intensifica la presión sobre Venezuela con un significativo despliegue militar en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo.

La Cancillería venezolana replicó en un comunicado que “denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo”, en lo que describió como “una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela”.

A su vez, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció la “interferencia electromagnética” sobre el espacio aéreo de Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en esa zona.

“Denunciamos persistente interferencia electromagnética en el Caribe, particularmente sobre el espacio aéreo de Venezuela, provocada por el ofensivo y extraordinario despliegue militar de EE. UU. en la región”, apuntó en redes sociales el canciller cubano. Rodríguez agregó en su mensaje que todo “forma parte de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra territorio venezolano, dirigidas a derrocar por la fuerza al legítimo gobierno de esa hermana nación de Nuestra América”.

Washington asegura que el objetivo de su despliegue militar en el Caribe es frenar el tráfico de drogas hacia EE. UU.. Sin embargo, Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.