El Papa pidió “anteponer la paz ante todo”

En el Líbano, el Papa León XIV pidió “anteponer la paz a todo lo demás” y ser “artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas”. Estas fueron las primeras declaraciones del Sumo Pontífice al aterrizar en las últimas horas en este territorio tras su paso por Turquía. “Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que paz es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación, es un don y una obra en constante construcción”, expresó. Esta es la segunda parada de su primer viaje internacional tras comenzar su papado el pasado mayo. León XIV se dirigió directamente al Palacio Presidencial a las afueras de la ciudad, donde mantuvo un encuentro con el jefe de Estado libanés, Joseph Aoun. El Papa llegó a un Líbano aún golpeado por la violencia un año después del final formal de la guerra con Israel.