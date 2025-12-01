Rusia confirmó la visita del enviado de Trump

Para discutir el plan destinado a poner fin a la guerra en Ucrania, el gobierno ruso confirmó que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff viajará a Moscú esta semana y se reunirá con el líder de Rusia, Vladimir Putin. El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, aseguró que ya se alcanzó un acuerdo preliminar para esta visita y Witkoff estará acompañado por “varios otros representantes de la administración” estadounidense implicados en el dosier ucraniano.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su esperanza de reunirse “pronto” con Putin y con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, “pero solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra esté finalizado o en sus últimas etapas”. Bajo este contexto, el secretario del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Rustem Umérov, responsable de las negociaciones sobre el plan de paz, informó que ayer se dio inicio al encuentro en Estados Unidos entre los enviados de Kiev y los representantes estadounidenses. “Tenemos órdenes y prioridades claras: salvaguardar los intereses ucranianos, asegurar un diálogo sustancial y avanzar sobre la base de los progresos logrados en Ginebra. Estamos trabajando para asegurar una paz real y fiable para Ucrania, con garantías de seguridad a largo plazo. Estamos agradecidos por los esfuerzos de Estados Unidos y su equipo que nos está ayudando. Hemos estado trabajando con Estados Unidos los últimos diez meses, manteniendo reuniones y haciendo avances significativos. Estoy agradecido al superequipo del presidente Donald Trump por apoyarnos”, detalló Umérov.

La delegación ucraniana la componen, junto a Umérov, entre otros, el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguí Kilitsia; la embajadora de Kiev en Estados Unidos, Olga Stefanishina; y el subdirector de la Dirección de Desarrollo Militar del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadím Skibitsky. En el lado estadounidense, además de Marco Rubio, figuran el enviado especial de Trump Steve Witkoff; y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, entre otros. Por su parte, Zelenski sostuvo que “Ucrania continúa trabajando de forma constructiva tanto como sea posible con Estados Unidos”.