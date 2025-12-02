Macron: “Rusia no dio señales de querer la paz”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó fuertes críticas al gobierno ruso al asegurar que no buscan la paz. De esta manera, acusó al presidente Putin de no dar “señales de querer la paz”, agregando que están “persiguiendo a los estadounidenses, los ucranianos y los europeos”.

Las declaraciones del líder francés se dan luego de que mantuviera una reunión con su par ucraniano, Volodimir Zelenski. “Ucrania es la única que puede tomar decisiones sobre su territorio”, señaló Macron luego del encuentro. La reunión entre ambos mandatarios estaba programada para hablar sobre “las condiciones para una paz justa y duradera” en Ucrania, el mismo día en que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, se dirigía a Moscú para entrevistarse con el presidente ruso, Vladímir Putin, en principio el día de hoy.

Tras la reunión entre Macron y Zelenski, ambos mandatarios se sumaron a una reunión virtual con otros líderes de la Unión Europea, en donde estuvieron representados Alemania, Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó en la jornada pasada que a nadie le conviene presionar a Ucrania: “Necesitamos impulsar la defensa de Europa. Nuestra hoja de ruta de preparación para la defensa nos da una dirección clara. Los Estados miembros están trabajando en todas las prioridades y se esperan proyectos concretos para el primer semestre del próximo año”. Bajo este contexto, la OTAN está considerando medidas más proactivas en respuesta a la creciente guerra híbrida de Rusia, incluyendo ciberataques, operaciones de sabotaje y violaciones del espacio aéreo, hecho que levantó las alarmas en Rusia generando una rápida crítica.