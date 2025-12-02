Más de mil muertos en Asia por las inundaciones

Las inundaciones que afectan a Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, por un fuerte temporal de lluvias, han causado ya un total de al menos 1.114 fallecidos, con la isla indonesia de Sumatra como la más damnificada por el momento. Según el último balance de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres de Indonesia, la cifra de fallecidos subió el día de ayer hasta las 604, después de que se confirmaran otros 102 decesos en un lapso de cuatro horas. Mientras, el total de desaparecidos bajó de 508 a 464, con 2.600 heridos y unos 570.000 evacuados.

Las lluvias, que han ocasionado el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en el archipiélago, han afectado a 1,4 millones de personas especialmente en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, en las que viven más de 20 millones. Testimonios de afectados relatan cómo viviendas y comercios fueron arrasados por la crecida de los ríos, obligando a familias enteras a improvisar refugios. La situación del desastre ha superado a algunos gobiernos locales de Indonesia que, junto a grupos civiles, han solicitado al gobierno la declaración de desastre nacional.

En Tailandia, las autoridades se centran hoy en las operaciones de limpieza y reconstrucción en las zonas afectadas por fuertes lluvias, especialmente en el sur del país. Una de las zonas más devastadas es la provincia de Songkhla, donde se han registrado 138 del total de víctimas mortales. En Sri Lanka, por su parte, las autoridades elevaron ayer a 334 el número de fallecimientos confirmados y a 370 el de personas desaparecidas, coincidiendo en catalogar el hecho como “el mayor y más desafiante desastre natural de nuestra historia”. Además, los responsables sanitarios advirtieron de un posible incremento del riesgo de enfermedades infecciosas como el dengue, diarrea y leptospirosis de cara a los próximos días, tras la acumulación de barro, basuras y depósitos de agua estancada. Sumado a esto, el gobierno solicitó ayuda internacional, además de utilizar helicópteros militares para llegar a las personas atrapadas por las inundaciones.